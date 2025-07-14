ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ворсклы перебрался в чемпионат Румынии

Украинский голкипер Павел Исенко перебрался в чемпионат Румынии, где подписал контракт с местным клубом «Университя Крайова». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальная информация о сумме трансфера и финансовых аспектах Павла с клубом не сообщается, но украинские СМИ писали, что сумма трансфера составила 350-400 тысяч условных единиц – это компенсация за воспитание футболиста, потому что сам переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Павел Исенко тепло простился с Ворсклой.