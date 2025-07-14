Стало известно, кто обслужит матч Ильвес – Шахтер в Лиге Европы

УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет обслуживать ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и финским «Ильвесом».

По официальной информации, главным рефери назначен Мохаммад Аслам из Норвегии. Ему ассистировать Йорген Вальстадстве и Альф Олав Россланн. Четвертый судья – Мариус Хансен-Гретта.

Ответственным за систему VAR будет Кристофер Хагенес, его помощник – Эмили Доксет (оба – Норвегия).

Ответный матч между Шахтером и Ильвесом состоится в четверг, 17 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» разбили соперника со счетом 6:0.