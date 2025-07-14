ФОТО. Неймар купил себе супергеройский автомобиль. Цена впечатляет

Неймар приобрёл копию Бэтмобиля за 1,5 млн долларов — ещё один предмет в его Бэтмен-коллекцию.

Нападающий «Сантоса» Неймар купил точную реплику Бэтмобиля из трилогии Кристофера Нолана. По данным O Globo, машина обошлась ему в 1,5 млн долларов, мощность двигателя — 550 л.с., сборка заняла три года.

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Игрок давно известен своей любовью к Бэтмену: праздновал Рождество в его образе, носит аксессуары с символикой героя и однажды пришёл в костюме Бэтмена на базу «Сантоса».

Ранее, в 2019 году, он приобрёл вертолёт Mercedes за 13,4 млн евро с оформлением в стиле Брюса Уэйна. Но, как и тогда, использовать Бэтмобиль на дорогах нельзя — он не зарегистрирован.