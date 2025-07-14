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14 июля 2025, 03:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 июля 2025, 03:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
ФК Валенсия

В понедельник, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Джохор – Валенсия

Ggbet 1.24 – 5.80 – 8.25

21:30 Брайтенрайн – Биль

Ggbet 2.50 – 3.75 – 2.25

ТЕННИС

16:00 Андреа Гамис / Ева Веддер – Марина Колб / Надежда Колб

Ggbet 1.31 – 3.38

БАСКЕТБОЛ

08:30 Новая Зеландия (Ж) – Южная Корея (Ж)

Ggbet 3.98 – 1.22

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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