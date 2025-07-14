СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Джохор – Валенсия
21:30 Брайтенрайн – Биль
ТЕННИС
16:00 Андреа Гамис / Ева Веддер – Марина Колб / Надежда Колб
БАСКЕТБОЛ
08:30 Новая Зеландия (Ж) – Южная Корея (Ж)
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