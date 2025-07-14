Украинский футболист в горячей компании – соблазнительная блондинка рядом

Футболист «Колоса» и молодежной сборной Украины Владислав Велетень сделал совместную публикацию со своей возлюбленной.

На фото футболист позирует с обнажённым торсом, демонстрируя отличную физическую форму, а его девушка Карина Проценко — в эффектном купальнике, подчёркивая свою фигуру.

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Пара выглядит стильно и уверенно, вызывая восхищение подписчиков.

Поклонники отмечают не только спортивную подготовку Велетеня, но и гармонию пары.

Очевидно, что игрок «Колоса» находится в прекрасной форме и отличном настроении перед стартом нового сезона.