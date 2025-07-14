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14 июля 2025, 02:15 |
331
0

Украинский футболист в горячей компании – соблазнительная блондинка рядом

Владислав Велетень раздал красоты с Кариной Проценко

14 июля 2025, 02:15 |
331
0
Украинский футболист в горячей компании – соблазнительная блондинка рядом
Instagram. Карина Проценко и Владислав Велетень

Футболист «Колоса» и молодежной сборной Украины Владислав Велетень сделал совместную публикацию со своей возлюбленной.

На фото футболист позирует с обнажённым торсом, демонстрируя отличную физическую форму, а его девушка Карина Проценко — в эффектном купальнике, подчёркивая свою фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара выглядит стильно и уверенно, вызывая восхищение подписчиков.

Поклонники отмечают не только спортивную подготовку Велетеня, но и гармонию пары.

Очевидно, что игрок «Колоса» находится в прекрасной форме и отличном настроении перед стартом нового сезона.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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