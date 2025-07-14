Чем запомнился для ПСЖ финал клубного чемпионата мира?
Главный претендент на титул с треском проиграл решающий матч
В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» проиграл «Челси» со счетом 0:3.
Французские команды проиграли 15 из 18-ти финалов международных соревнований.
«ПСЖ» потерпел поражение в двух матчах на клубном чемпионате мира: против «Ботафого» (победитель Кубка Либертадорес) и «Челси» (победитель Лиги конференций)
«ПСЖ» сыграл свой 65-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало обновленным рекордом для команд Лиги 1:
- 65 – ПСЖ (2024/25)
- 63 – Монако (2016/17)
- 62 – Марсель (2017/18)
- 61 – ПСЖ (1994/95)
- 61 – Бордо (1995/96)
- 61 – Марсель (2005/06)
- 61 – Лион (2013/14)
«ПСЖ» стал рекордсменом среди французских команд по количеству международных финалов:
- 6 – ПСЖ
- 5 – Марсель
Clinical Chelsea claim #FIFACWC victory. 👏— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 13, 2025
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