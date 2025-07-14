Чем запомнился для ПСЖ финал клубного чемпионата мира?

В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» проиграл «Челси» со счетом 0:3.

Французские команды проиграли 15 из 18-ти финалов международных соревнований.

«ПСЖ» потерпел поражение в двух матчах на клубном чемпионате мира: против «Ботафого» (победитель Кубка Либертадорес) и «Челси» (победитель Лиги конференций)

«ПСЖ» сыграл свой 65-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало обновленным рекордом для команд Лиги 1:

65 – ПСЖ (2024/25)

63 – Монако (2016/17)

62 – Марсель (2017/18)

61 – ПСЖ (1994/95)

61 – Бордо (1995/96)

61 – Марсель (2005/06)

61 – Лион (2013/14)

«ПСЖ» стал рекордсменом среди французских команд по количеству международных финалов:

6 – ПСЖ

5 – Марсель