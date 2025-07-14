Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чем запомнился для ПСЖ финал клубного чемпионата мира?
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 02:02 |
38
0

Чем запомнился для ПСЖ финал клубного чемпионата мира?

Главный претендент на титул с треском проиграл решающий матч

14 июля 2025, 02:02 |
38
0
Чем запомнился для ПСЖ финал клубного чемпионата мира?
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» проиграл «Челси» со счетом 0:3.

Французские команды проиграли 15 из 18-ти финалов международных соревнований.

«ПСЖ» потерпел поражение в двух матчах на клубном чемпионате мира: против «Ботафого» (победитель Кубка Либертадорес) и «Челси» (победитель Лиги конференций)

«ПСЖ» сыграл свой 65-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало обновленным рекордом для команд Лиги 1:

  • 65 – ПСЖ (2024/25)
  • 63 – Монако (2016/17)
  • 62 – Марсель (2017/18)
  • 61 – ПСЖ (1994/95)
  • 61 – Бордо (1995/96)
  • 61 – Марсель (2005/06)
  • 61 – Лион (2013/14)

«ПСЖ» стал рекордсменом среди французских команд по количеству международных финалов:

  • 6 – ПСЖ
  • 5 – Марсель
По теме:
Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ
Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Бокс | 13 июля 2025, 09:25 3
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»

Александр выбрал Теренса Кроуфорда

Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Футбол | 14 июля 2025, 01:34 0
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон

Артем останется в «Роме» и возьмет новый игровой номер

Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Футбол | 13.07.2025, 07:23
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 21:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Теннис | 13.07.2025, 21:25
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
12.07.2025, 05:55 1
Бокс
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 4
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 18
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем