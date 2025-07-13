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Польша
13 июля 2025, 23:37 | Обновлено 13 июля 2025, 23:39
1036
3

Победный гол экс-форварда Динамо. Легия победила в финале Суперкубка Польши

Илья Шкурин отличился голом в ворота «Леха»

13 июля 2025, 23:37 | Обновлено 13 июля 2025, 23:39
1036
3
Победный гол экс-форварда Динамо. Легия победила в финале Суперкубка Польши
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Суперкубка Польши между «Лехом» из Познани и варшавской «Легией».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Познани. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Легия» добыла победу со счетом 2:1, забив два гола еще в первом тайме. Победный мяч варшавского коллектива оформил Илья Шкурин, выступавший за киевское «Динамо» в 2021 году.

Суперкубок Польши. Финал

Лех – Легия – 1:2

Голы: Шимчак, 81 – Вшолек, 33, Шкурин, 44

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Илья Шкурин Лех Познань Легия Варшава
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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R1d3r
Кубок+суперкубок. Неплохо, как для пятой команды чемпионата.
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0
protasov_lyopu_davai
все кто не платит налоги в бюджет должны быть лишены гражданства
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0
Олексій Коваль
Ілля Шкурін голом у ворота "Леха"
Красива фраза...
Ответить
-2
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