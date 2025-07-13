Победный гол экс-форварда Динамо. Легия победила в финале Суперкубка Польши

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Суперкубка Польши между «Лехом» из Познани и варшавской «Легией».

Встречу принимал Муниципальный стадион в Познани. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

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«Легия» добыла победу со счетом 2:1, забив два гола еще в первом тайме. Победный мяч варшавского коллектива оформил Илья Шкурин, выступавший за киевское «Динамо» в 2021 году.

Суперкубок Польши. Финал

Лех – Легия – 1:2

Голы: Шимчак, 81 – Вшолек, 33, Шкурин, 44

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.