Не долго скучал. Экс-игрок Ман Юнайтед может оказаться в Серии А

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«Фиорентина» готова переманить к себе свободного агента Виктора Линделефа
Итальянский клуб «Фиорентина» готов предложить соглашение о сотрудничестве известному шведскому защитнику Виктору Линделефу.
Футболист находится сейчас в статусе свободного агента и активно ищет варианты с продолжением карьеры.
На переговоры между итальянский клубом и Виктором может повлиять вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа, который вместе с Линделефом играл в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Виктор покинул «дьяволов» после шести лет в команде. За английский клуб защитник отыграл 284 поединка, отметившись четырьмя голами и семью ассистами.
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