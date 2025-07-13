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Италия
13 июля 2025, 23:20 | Обновлено 13 июля 2025, 23:21
532
0

Не долго скучал. Экс-игрок Ман Юнайтед может оказаться в Серии А

«Фиорентина» готова переманить к себе свободного агента Виктора Линделефа

13 июля 2025, 23:20 | Обновлено 13 июля 2025, 23:21
532
0
Не долго скучал. Экс-игрок Ман Юнайтед может оказаться в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Ліндельоф

Итальянский клуб «Фиорентина» готов предложить соглашение о сотрудничестве известному шведскому защитнику Виктору Линделефу.

Футболист находится сейчас в статусе свободного агента и активно ищет варианты с продолжением карьеры.

На переговоры между итальянский клубом и Виктором может повлиять вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа, который вместе с Линделефом играл в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Виктор покинул «дьяволов» после шести лет в команде. За английский клуб защитник отыграл 284 поединка, отметившись четырьмя голами и семью ассистами.

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Виктор Линделеф Фиорентина чемпионат Италии по футболу трансферы Серия A трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Sport Mediaset
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