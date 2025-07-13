Не долго скучал. Экс-игрок Ман Юнайтед может оказаться в Серии А

Итальянский клуб «Фиорентина» готов предложить соглашение о сотрудничестве известному шведскому защитнику Виктору Линделефу.

Футболист находится сейчас в статусе свободного агента и активно ищет варианты с продолжением карьеры.

На переговоры между итальянский клубом и Виктором может повлиять вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа, который вместе с Линделефом играл в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Виктор покинул «дьяволов» после шести лет в команде. За английский клуб защитник отыграл 284 поединка, отметившись четырьмя голами и семью ассистами.