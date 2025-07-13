В воскресенье, 13 июля, проходит финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».

Встречу примет «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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После первого тайма английская команда ведет со счетом 3:0.

Камеры запечатлели эмоции президента парижского гранда Нассера Аль-Хелаифи после третьего пропущенного его командой мяча.

ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ: