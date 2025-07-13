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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 23:24 |
2205
3

ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ

Нассер Аль-Хелаифи не очень доволен происходящим

13 июля 2025, 23:24 |
2205
3
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

В воскресенье, 13 июля, проходит финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».

Встречу примет «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После первого тайма английская команда ведет со счетом 3:0.

Камеры запечатлели эмоции президента парижского гранда Нассера Аль-Хелаифи после третьего пропущенного его командой мяча.

ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ:

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Челси Челси - ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Deich
Його батьки ще недавно верблюдам хвости крутили, бабло пролилося золотим дощем  на ці країни ..тому  "інтелект" і вилиз наружу у скрутний момент..
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0
SHN
Итальянцы умеют обыгрывать фаворитов. 
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-1
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