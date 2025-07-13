ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
Нассер Аль-Хелаифи не очень доволен происходящим
В воскресенье, 13 июля, проходит финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».
Встречу примет «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После первого тайма английская команда ведет со счетом 3:0.
Камеры запечатлели эмоции президента парижского гранда Нассера Аль-Хелаифи после третьего пропущенного его командой мяча.
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь сменит клуб
Бывший тренер «Днепра-1» рассказал, как перехватил у горняков Валентина Рубчинского