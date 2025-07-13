ВИДЕО. Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист у Палмера

13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

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На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист – у Коула Палмера (3:0).

ГОЛ! 3:0. Жоао Педро, 43 мин