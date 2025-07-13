ВИДЕО. Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист у Палмера
Английская команда получила огромный перевес в финальном матче КЧМ
13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.
Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.
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На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист – у Коула Палмера (3:0).
ГОЛ! 3:0. Жоао Педро, 43 мин
WHAT IS HAPPENING!!!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
WHAT A FINISH BY JOÃO PEDRO. Its 3-0 🤯💥👀
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/RlygImcV2O
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