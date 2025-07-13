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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 22:54 | Обновлено 13 июля 2025, 23:01
284
0

ВИДЕО. Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист у Палмера

Английская команда получила огромный перевес в финальном матче КЧМ

13 июля 2025, 22:54 | Обновлено 13 июля 2025, 23:01
284
0
ВИДЕО. Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист у Палмера
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

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На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист – у Коула Палмера (3:0).

ГОЛ! 3:0. Жоао Педро, 43 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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