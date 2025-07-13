Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Коул Палмер вывел Челси вперед в финале против ПСЖ
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 22:34 | Обновлено 13 июля 2025, 22:38
451
0

ВИДЕО. Коул Палмер вывел Челси вперед в финале против ПСЖ

На 22-й минуте синие забили первый гол в матче

13 июля 2025, 22:34 | Обновлено 13 июля 2025, 22:38
451
0
ВИДЕО. Коул Палмер вывел Челси вперед в финале против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте Коул Палмер точным ударом в угол ворот вывел Челси вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Коул Палмер, 22 мин

По теме:
Челси – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист у Палмера
ВИДЕО. Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси видео голов и обзор Челси - ПСЖ Коул Палмер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
Теннис | 13 июля 2025, 18:42 8
Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере

Александра в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Пьери в решающем матче ITF W75

Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Теннис | 13 июля 2025, 07:37 1
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6

Аманда провела пресс-конференцию после поражения в решающем поединке мейджора

УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 07:45
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Волейбол | 13.07.2025, 00:22
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.07.2025, 20:52
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 7
Волейбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 18
Футбол
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем