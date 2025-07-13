ВИДЕО. Коул Палмер вывел Челси вперед в финале против ПСЖ
На 22-й минуте синие забили первый гол в матче
13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.
Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.
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На 22-й минуте Коул Палмер точным ударом в угол ворот вывел Челси вперед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Коул Палмер, 22 мин
COLE. PALMER. STRIKES. 💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
CHELSEA ARE IN FRONT! 🏆🔵
Into the bottom corner like a cold-blooded finisher 🔵🔥
Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/EmJzPAPlCJ
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