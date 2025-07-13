ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ усилился в преддверии матчей Лиги Европы с Шахтером

24-летний турецкий полузащитник Оркун Кекчю стал новичком «Бешикташа». Стамбульский клуб арендовал хавбека у португальской «Бенфики» с правом выкупа за 25 млн евро.

Переход Кекчю сопровождался громкой презентацией. Вечером 13 июля на домашнем стадионе «Бешикташа» состоялась официальная церемония подписания контракта. Поздравить новичка пришли более 20 тысяч болельщиков. Футболист не сдерживал эмоций во время речи и даже растрогался до слез.

Кекчю: «Вчера, когда выходил из самолета, я сказал, что взволнован, но здесь я еще больше волнуюсь. Не могу поверить. Спасибо вам, что пришли. Спасибо всем, кто поддержал этот трансфер. Поверьте, сейчас я – самый счастливый человек в мире. Единственное, чего я прошу у вас – поддерживайте моих товарищей по команде, тренера, президента и меня. Давайте выигрывать кубки, давайте становиться чемпионами. У меня больше нет слов».

После подписания контракта Оркун обошел арену, поблагодарил каждый сектор и провел традиционное скандирование с фанатами.

Кекчю родился в Нидерландах, но выступает за сборную Турции, за которую провел 41 матч и забил 3 гола. До «Бенфики» он играл за «Фейеноорд» и в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат Нидерландов.

«Бешикташ» станет соперником «Шахтера» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы (24 и 31 июля), если «горняки» не растеряют огромное преимущество в противостоянии с финским «Ильвесом» (6:0 в первой игре).

ФОТО. Оркун Кекчю стал игроком Бешикташа