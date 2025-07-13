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  4. ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 22:11 |
928
0

ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира

Президент США будет смотреть финал турнира с трибун

13 июля 2025, 22:11 |
928
0
ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

В воскресенье, 13 июля, проходит финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».

Встречу примет «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Матч с трибун смотрит и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. О том, что он посетит матч разные СМИ сообщали за несколько дней до начала матча.

ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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