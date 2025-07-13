ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира
Президент США будет смотреть финал турнира с трибун
В воскресенье, 13 июля, проходит финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».
Встречу примет «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Матч с трибун смотрит и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. О том, что он посетит матч разные СМИ сообщали за несколько дней до начала матча.
ФОТО. Дональд Трамп прибыл на финал клубного чемпионата мира:
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