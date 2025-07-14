Экс-игрок сборной поведал, как президент Украины просил его прийти в Динамо

Бывший футболист национальной сборной Украины Дмитрий Михайленко рассказал, как проходил его переход из «Днепра» в киевское «Динамо».

‒ После «Днепра» ходили разговоры, что вам предлагали уехать в Германию, но вместо этого вы отправились в «Динамо» вместе с Николаем Павловым. Как все происходило?

‒ В то время не было ни агентов, ни представителей, поэтому я точно не знаю. Ходили слухи, что какой-то немецкий клуб мной интересовался. Но лично ко мне никто не подходил. Тем более, я был совсем маленьким и узнавал об этом только из прессы. Футбол 90-х и все, что вокруг него, – совсем другое время. Без агентов, их просто не было, все решали тренеры. Всем платили одинаково, контрактов у нас не было, просто играли в футбол.

‒ Чтобы понять контекст: вариант остаться в «Днепре» рассматривали или решение принимали за вас?

‒ Нет, это решение я принял сам. Меня звали немного раньше, но я не хотел переходить в «Динамо», потому что меня все устраивало в «Днепре»: замечательный коллектив, игроки, с которыми я вырос с 12 лет, тренер.

‒ Как тогда произошел переход?

‒ Помню, «Днепр» находился на сборах в Крыму, и Николай Петрович Павлов подошел ко мне и говорит: «Надо ехать в Киев, просьба от президента Днепра – Леонида Кучмы». Я могу ошибаться, но что-то похожее сказал. Я сказал «хорошо» и поехал.

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