Известный тренер – о Лунине: «Такой талант не может просто исчезнуть»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко высказался о вратаре мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрее Лунине, вспомнив начало его футбольной карьеры:

«Лунин не затерялся бы, даже если бы «Днепр» в то время не испытывал финансовых проблем. За ним уже тогда внимательно следили. Такой талант не может просто исчезнуть. У него еще в 13-15 лет был виден потенциал. Это игрок, который сразу бросается в глаза. Может, это не стал бы «Реал», но точно иностранный клуб, и точно высокий уровень.

Я чувствовал, что когда играли другие вратари, команда не чувствовала уверенности. Когда вышел Лунин – команда сразу успокоилась. Он давал уверенность защите, тренерам, всем. Даже болельщикам, это заметно. Сваток мне тоже говорил: «Мы не уверены в том, что позади нас». Вышел Лунин – и все изменилось».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готовит ужасные новости для Андрея Лунина.