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  4. Известный тренер – о Лунине: «Такой талант не может просто исчезнуть»
Испания
13 июля 2025, 20:34 |
750
1

Известный тренер – о Лунине: «Такой талант не может просто исчезнуть»

Дмитрий Михайленко вспомнил о начале карьеры вратаря мадридского «Реала»

13 июля 2025, 20:34 |
750
1
Известный тренер – о Лунине: «Такой талант не может просто исчезнуть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко высказался о вратаре мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрее Лунине, вспомнив начало его футбольной карьеры:

«Лунин не затерялся бы, даже если бы «Днепр» в то время не испытывал финансовых проблем. За ним уже тогда внимательно следили. Такой талант не может просто исчезнуть. У него еще в 13-15 лет был виден потенциал. Это игрок, который сразу бросается в глаза. Может, это не стал бы «Реал», но точно иностранный клуб, и точно высокий уровень.

Я чувствовал, что когда играли другие вратари, команда не чувствовала уверенности. Когда вышел Лунин – команда сразу успокоилась. Он давал уверенность защите, тренерам, всем. Даже болельщикам, это заметно. Сваток мне тоже говорил: «Мы не уверены в том, что позади нас». Вышел Лунин – и все изменилось».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готовит ужасные новости для Андрея Лунина.

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Дмитрий Михайленко Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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NM16071
Цей "талант" закопав себе під великими грошима.
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