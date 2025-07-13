Экспериментальный состав. Ворскла в гостях сыграла вничью с Ингульцом
Команда Василия Кобина сыграла вничью на новой домашней арене
12 июля на новопостроенной арене «Ингульца» в Петрово состоялся товарищеский матч между местным клубом и полтавской «Ворсклой» (1:1).
Для полтавчан это был третий спарринг во время летнего межсезонья. Команда вышла на игру в крайне экспериментальном составе. Из-за большого количества новичков на просмотре и существенного омоложения состава пресс-служба даже не опубликовала заявку на матч.
Под руководством тренера Валерия Куценко, который возглавил «Ворсклу» на эту игру, команда дала бой сопернику. Главный наставник полтавчан Василий Кобин наблюдал за происходящим с трибуны.
Хозяева вышли вперед на 69-й минуте, однако полтавчане продолжали искать свой шанс. Усилия были вознаграждены на 89-й минуте, когда Никита Крохмаль точным ударом установил окончательный счет (1:1).
Следующий товарищеский матч «Ворскла» проведет на выезде против запорожского «Металлурга-2».
Товарищеский матч. 12 июля 2025. Петрово
Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
Голы: гол, 69 – Крохмаль, 89
Фотогалерея
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Наша молодежка почти гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы