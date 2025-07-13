Экспериментальный состав. Ворскла в гостях сыграла вничью с Ингульцом

12 июля на новопостроенной арене «Ингульца» в Петрово состоялся товарищеский матч между местным клубом и полтавской «Ворсклой» (1:1).

Для полтавчан это был третий спарринг во время летнего межсезонья. Команда вышла на игру в крайне экспериментальном составе. Из-за большого количества новичков на просмотре и существенного омоложения состава пресс-служба даже не опубликовала заявку на матч.

Под руководством тренера Валерия Куценко, который возглавил «Ворсклу» на эту игру, команда дала бой сопернику. Главный наставник полтавчан Василий Кобин наблюдал за происходящим с трибуны.

Хозяева вышли вперед на 69-й минуте, однако полтавчане продолжали искать свой шанс. Усилия были вознаграждены на 89-й минуте, когда Никита Крохмаль точным ударом установил окончательный счет (1:1).

Следующий товарищеский матч «Ворскла» проведет на выезде против запорожского «Металлурга-2».

Товарищеский матч. 12 июля 2025. Петрово

Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1

Голы: гол, 69 – Крохмаль, 89

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