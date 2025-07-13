МИХАЙЛЕНКО – об игроке Динамо: «Он уже ехал в Шахтер, но...»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказался о своем бывшем подопечном, нынешнем полузащитнике киевского «Динамо» Валентине Рубчинском:

«У него было 2 очень серьезные травмы, одна прямо на моих глазах, в метре от меня. У него безумный характер. Он все преодолел, восстановился и сейчас играет на высоком уровне в «Динамо».

Помню, когда «Днепр» распался, он уже ехал в «Шахтер». Я позвонил в то время, когда он находился на вокзале, и сказал: «Валик, сдай билет, приезжай к нам, поедешь на сборы с первой командой «Днепра-1». В «Шахтере» его звали в U-19, а у нас у него был шанс играть в основной команде. И он послушал. Мы на него очень рассчитывали, он игрок большого таланта. Жаль, что травмы беспокоили. Но он вышел на тот уровень, где должен быть. Здесь мы также ему помогли, рад за него, потому что после таких травм заканчивают с футболом».

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