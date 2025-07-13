Источник: для трансфера Забарного в ПСЖ появилась новая преграда

Переход украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ» находится под большим вопросом, сообщает footix.fr.

Ранее появилась информация, что между клубами существуют серьезные разногласия по сумме трансфера 22-летнего игрока. «Борнмут» готов продать украинца не менее чем за 70 млн евро, тогда как парижане дают «всего» 60 млн евро.

Однако, как отмечает источник, для трансфера Ильи есть еще одно препятствие. Окружение футболиста выдвигает достаточно высокие требования по личному контракту, что еще больше осложняет этот переход.

Сообщалось, что в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного.