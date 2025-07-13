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  4. Источник: для трансфера Забарного в ПСЖ появилась новая преграда
Франция
13 июля 2025, 17:04 | Обновлено 13 июля 2025, 17:05
2180
3

Источник: для трансфера Забарного в ПСЖ появилась новая преграда

Илья становится все дальше от лучшей команды Европы

13 июля 2025, 17:04 | Обновлено 13 июля 2025, 17:05
2180
3
Источник: для трансфера Забарного в ПСЖ появилась новая преграда
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Переход украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ» находится под большим вопросом, сообщает footix.fr.

Ранее появилась информация, что между клубами существуют серьезные разногласия по сумме трансфера 22-летнего игрока. «Борнмут» готов продать украинца не менее чем за 70 млн евро, тогда как парижане дают «всего» 60 млн евро.

Однако, как отмечает источник, для трансфера Ильи есть еще одно препятствие. Окружение футболиста выдвигает достаточно высокие требования по личному контракту, что еще больше осложняет этот переход.

Сообщалось, что в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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saltim
Уже немного подташнивает
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Boodya
https://sport.ua/uk/news/770205-stali-vidomi-detali-kontraktu-pszh-z-zabarn
im-voni-domovilis
Так домовились же в новині від 14-го червня😂
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0
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