«Не волнуйтесь». Во Франции рассказали, когда Забарный станет игроком ПСЖ
Украинский защитник, скорее всего, уйдет из «Борнмута»
Автор популярного Twitter-аккаунта PSGINSIDE-ACTUS высказался о ситуации с трансфером украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:
«Не волнуйтесь насчет Забарного, я убежден, что трансфер состоится. «ПСЖ» действительно заинтересован, Луису Энрике нравится профиль защитника, Кампуш регулярно общается с игроком, а сам Илья решительно настроен присоединиться к «ПСЖ». Честно говоря, я не удивлюсь, если трансфер состоится уже на следующей неделе».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
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