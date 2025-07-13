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  4. «Не волнуйтесь». Во Франции рассказали, когда Забарный станет игроком ПСЖ
Франция
13 июля 2025, 16:27 |
1478
0

«Не волнуйтесь». Во Франции рассказали, когда Забарный станет игроком ПСЖ

Украинский защитник, скорее всего, уйдет из «Борнмута»

13 июля 2025, 16:27 |
1478
0
«Не волнуйтесь». Во Франции рассказали, когда Забарный станет игроком ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Автор популярного Twitter-аккаунта PSGINSIDE-ACTUS высказался о ситуации с трансфером украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Не волнуйтесь насчет Забарного, я убежден, что трансфер состоится. «ПСЖ» действительно заинтересован, Луису Энрике нравится профиль защитника, Кампуш регулярно общается с игроком, а сам Илья решительно настроен присоединиться к «ПСЖ». Честно говоря, я не удивлюсь, если трансфер состоится уже на следующей неделе».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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