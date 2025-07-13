Сергей НАГОРНЯК: «Они делали все, что хотели»

Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над финским «Ильвесом» (6:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

– Сергей Николаевич, у «Эпицентра» первый матч нового сезона УПЛ будет с «Шахтером». Что-то для себя вынесли из игры дончан с «Ильвесом» (6:0)?

– Ну, я посмотрел. Понятно, что уровень футболистов в «Шахтере» очень хороший. Но то, что я там заметил, я не буду говорить. Матч будет непростым, еще раз говорю. Бразильцы сделали в поединке с «Ильвесом» все, что хотели. Я не увидел, за счет чего финны могли бы что-то противопоставить «Шахтеру».