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Major League Soccer
13 июля 2025, 15:04 |
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Впервые с 2012 года Месси оформил дубль в пяти матчах подряд

Произошло это в поединке «Интер Майами» – «Нэшвилл»

13 июля 2025, 15:04 |
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Впервые с 2012 года Месси оформил дубль в пяти матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые с 2012 года отметился дублем в пяти матчах подряд.

13 июля состоялась встреча тура MLS между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Хани Мухтар и Лионель Месси (дубль).

Последний раз аргентинец демонстрировал подобную результативность в период с 11 ноября по 16 декабря 2012 года, когда отметился дублями в шести матчах Ла Лиги подряд.

В текущем сезоне MLS Месси в 17 матчах отметился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Выступления Лионеля Месси за Интер Майами в сезоне MLS 2025

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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