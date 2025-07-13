Впервые с 2012 года Месси оформил дубль в пяти матчах подряд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси впервые с 2012 года отметился дублем в пяти матчах подряд.

13 июля состоялась встреча тура MLS между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Хани Мухтар и Лионель Месси (дубль).

Последний раз аргентинец демонстрировал подобную результативность в период с 11 ноября по 16 декабря 2012 года, когда отметился дублями в шести матчах Ла Лиги подряд.

В текущем сезоне MLS Месси в 17 матчах отметился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Выступления Лионеля Месси за Интер Майами в сезоне MLS 2025