Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я пропустил очень много – целый год не играл»

Центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный прокомментировал ничью в товарищеском матче против австрийского «Штурм» (0:0).

– Хорошая команда, тяжелая игра, очень большая интенсивность. Мы были готовы, нам многое удавалось. Сейчас мы набираем форму, поэтому я думаю, что обе стороны показали хорошую игру и для болельщиков, и для нашего тренерского штаба. Я думаю, что они получили удовольствие.

– Как ты сам лично входишь в этот новый сезон?

– Вы же видите, я пропустил очень много – целый год не играл. Была тяжелая травма, потом еще рецидивы были. Сейчас набираю форму, постепенно набираю уверенность. Есть ошибки, но с каждой игрой буду исправляться. Хочу показывать хороший уровень, достойный «Полесья».

– В каждом матче у тебя меняется партнер по центру защиты. Как быстро адаптироваться к разным игрокам?

– Да нет, мы с ребятами все знакомы, адаптироваться не нужно. Главное – это коммуникация, хорошие отношения. У нас хороший коллектив, поэтому все хорошо.

– Сейчас голкиперы задействованы немного по-другому – они теперь начинают атаки...

– Мы перед каждой игрой разбираем соперника и смотрим их слабые стороны, как нам лучше играть. Да, сейчас мы много играем через голкипера, но, как вы видели, сегодня было очень много переводов с фланга на фланг. Мы хорошо разобрали соперника, и я думаю, что у нас многое получалось, были хорошие моменты, чтобы забивать и выигрывать игру.

– У тебя был шикарный момент. Тот, когда ты пробивал головой.

– У меня было очень много моментов. Да, немного нужно было еще лучше направить.

– Мы все уже видели тот мяч в воротах. Ты тоже, наверное?

– Я тоже. Я уже мечтаю забить гол. Конечно, хочется забивать в каждой игре, но оставим это для официальных матчей.