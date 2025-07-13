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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я пропустил очень много – целый год не играл»
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 15:13 | Обновлено 13 июля 2025, 15:14
85
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я пропустил очень много – целый год не играл»

Защитник «Полесья» прокомментировал ничью со «Штурмом»

13 июля 2025, 15:13 | Обновлено 13 июля 2025, 15:14
85
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Я пропустил очень много – целый год не играл»
ФК Полесье. Даниил Бескорованый

Центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный прокомментировал ничью в товарищеском матче против австрийского «Штурм» (0:0).

– Хорошая команда, тяжелая игра, очень большая интенсивность. Мы были готовы, нам многое удавалось. Сейчас мы набираем форму, поэтому я думаю, что обе стороны показали хорошую игру и для болельщиков, и для нашего тренерского штаба. Я думаю, что они получили удовольствие.

– Как ты сам лично входишь в этот новый сезон?

– Вы же видите, я пропустил очень много – целый год не играл. Была тяжелая травма, потом еще рецидивы были. Сейчас набираю форму, постепенно набираю уверенность. Есть ошибки, но с каждой игрой буду исправляться. Хочу показывать хороший уровень, достойный «Полесья».

– В каждом матче у тебя меняется партнер по центру защиты. Как быстро адаптироваться к разным игрокам?

– Да нет, мы с ребятами все знакомы, адаптироваться не нужно. Главное – это коммуникация, хорошие отношения. У нас хороший коллектив, поэтому все хорошо.

– Сейчас голкиперы задействованы немного по-другому – они теперь начинают атаки...

– Мы перед каждой игрой разбираем соперника и смотрим их слабые стороны, как нам лучше играть. Да, сейчас мы много играем через голкипера, но, как вы видели, сегодня было очень много переводов с фланга на фланг. Мы хорошо разобрали соперника, и я думаю, что у нас многое получалось, были хорошие моменты, чтобы забивать и выигрывать игру.

– У тебя был шикарный момент. Тот, когда ты пробивал головой.

– У меня было очень много моментов. Да, немного нужно было еще лучше направить.

– Мы все уже видели тот мяч в воротах. Ты тоже, наверное?

– Я тоже. Я уже мечтаю забить гол. Конечно, хочется забивать в каждой игре, но оставим это для официальных матчей.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Штурм Грац Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Австрии по футболу контрольные матчи УПЛ Даниил Бескоровайный
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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