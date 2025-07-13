Звезда ПСЖ: «Это возможность войти в историю, мы сделаем все возможое»

Французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира, где парижане сыграют против лондонского «Челси».

«Мы знаем качества «Челси», это очень хорошая команда, мы видели их матчи. У них много очень хороших игроков.

Наша цель – сделать так, чтобы все любили ПСЖ через наш футбол. Это что-то замечательное, мы должны повторить такую же игру и такое же настроение против «Челси».

Это финал, в финале может произойти все, что угодно. Наша цель – вернуть кубок в Париж, это будет наш пятый трофей в сезоне.

Это возможность для нас войти в историю. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть. Важно подойти к этому финалу так же, как мы готовились к другим матчам этого сезона», – сказал Дуэ.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский "Челси" сыграет против французского ПСЖ. Матч запланирован на воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник Челси пригрозил ПСЖ перед финалом клубного чемпионата мира