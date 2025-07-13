Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер
Президент мадридского «Реала» готов продать Винисиуса Жуниора за 250 миллионов евро
Мадридский «Реал» готов продать бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес уже установил ценник на 25-летнего футболиста – 250 миллионов евро.
Таким образом, руководитель «сливочных» хочет переписать историю футбола, оформив рекордный для этого вида спорта трансфер. Сейчас рекордная сумма перехода игрока принадлежит Неймару, который в 2017 году сменил «Барселону» на «ПСЖ».
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор не может договориться о контракте с мадридским «Реалом».
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