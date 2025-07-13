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  4. Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер
Испания
13 июля 2025, 14:41 |
1905
5

Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер

Президент мадридского «Реала» готов продать Винисиуса Жуниора за 250 миллионов евро

13 июля 2025, 14:41 |
1905
5
Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» готов продать бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес уже установил ценник на 25-летнего футболиста – 250 миллионов евро.

Таким образом, руководитель «сливочных» хочет переписать историю футбола, оформив рекордный для этого вида спорта трансфер. Сейчас рекордная сумма перехода игрока принадлежит Неймару, который в 2017 году сменил «Барселону» на «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор не может договориться о контракте с мадридским «Реалом».

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трансферы Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги Флорентино Перес рекорд
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 5
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Vanil10
хєр йому на пересне рило, не вартує і близько такої суми
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+1
Brian
Не об'єктивна ціна. 250 млн це якби він як Марадона в одиночку міг обвести пів команди і забити гол. Або хоча б по 2-3 м'ячі стабільно в кожному матчі забивати. А так....просто нелогічна хотєлка Переса розрахована на арабських шейхів.
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0
jugulator
Ніхто не буде платити стільки грошей за це лайно.
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0
bars1965
Та хай залишається, це ж візитка реала😂
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0
wojsergivan
цены на диких бразильских обезьян выросли это информация для ахметки донецкий обезьяник
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0
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