БРАЖКО: «Сейчас хорошо видны и наши хорошие действия, и недостатки»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от подготовки «бело-синих» к новому сезону, пообщавшись с журналистами клубной пресс-службы.

- Настроение хорошее, хорошо чувствую себя, с каждым днем набираем лучшую форму. Доволен, потому что тренировки интересны, есть силовая работа, что очень хорошо, чтобы подготовиться к новому сезону и квалификации Лиги чемпионов.

– Сегодня на тренировке было много соревновательных упражнений, вы играли мини турниры, интереснее ли тренироваться в таком режиме?

- Тренерский штаб объединяет силовые, тактические и игровые серии, на тренировках есть баланс. Конечно, это интересно, ведь присутствует соревновательный дух. Турнир между тремя-четырьмя командами очень увлекателен, всегда есть интрига (улыбается).

- Вы ведете подсчет, чья команда чаще всего побеждает?

- Состав команд постоянно меняется и перемешивается, поэтому каждый раз бывает по-разному. Но победить хотят все, причем не только на тренировках, но и в игре.

- Позади два спарринга с хорошими соперниками, в которых вы участвовали, чем они запомнились, какие выводы сделали?

– На фоне таких команд интересно себя проявить, попробовать свои силы как индивидуально, так и командно. В таких матчах хорошо видны и хорошие действия, и недостатки, они дают информацию, кому какие компоненты нужно улучшать.

– Можно ли сравнить по силе спарринг-партнеров на сборах с командами, которым вам придется противостоять в квалификации Лиги чемпионов?

– Думаю, и «Митьюлланн», и «Вест Бромвич» – сильные команды с хорошей тактикой, схемой игры. Интересно было играть с англичанами, у которых более силовой стиль игры, но они также много бегают. «Митьюлланн» – более тактическая команда, они хорошо прессинговали, проводили быстрые атаки и контратаки. Относительно сравнения с квалификацией Лиги чемпионов пока трудно сказать, ведь мы еще не знаем нашего соперника. Когда он определится, будем разбираться. Думаю, там тоже будет очень достойный уровень команды.

– Ваша группа молодежных сборников присоединилась к команде позже. Вышли ли уже на необходимый уровень подготовки, чтобы работать в общей группе?

- Думаю, да, ведь мы пропустили немного – отдыхали всего 10 дней, это меньше, чем основная часть команды. Уже сыграли по 60 и 30 минут, думаю, каждый из нас хорошо себя чувствует, по крайней мере я – точно и готов работать дальше.