Будет решать Бабич. Экс-игроки Миная еще могут остаться в Ворскле

В очередном спарринге футболисты перволиговой «Ворсклы» сыграли вничью – 1:1 в Петровом с местным «Ингульцем», спасшись от поражения под занавес противостояния.

Как стало известно Sport.ua, накануне этого поединка ряды полтавчан покинул полузащитник Юрий Тлумак из «Руха», которого приглашал уже бывший главный тренер Желько Любенович.

Еще пятеро потенциальных новобранцев, которые ранее выступали за «Минай» и которых хотел видеть в «Ворскле» сербский специалист, вчера принимали участие в контрольном матче с «Ингульцем». Останутся ли они в «Ворскле», будет зависеть от решения нового руководителя Александра Бабича, который будет представлен команде 14 июля.

Следующий спарринг полтавчане проведут 16 июля с «Металлургом».