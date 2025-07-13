Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет решать Бабич. Экс-игроки Миная еще могут остаться в Ворскле
Украина. Первая лига
13 июля 2025, 12:44 |
669
0

Будет решать Бабич. Экс-игроки Миная еще могут остаться в Ворскле

Полтавцы будут строить новую команду

13 июля 2025, 12:44 |
669
0
Будет решать Бабич. Экс-игроки Миная еще могут остаться в Ворскле
Александр Бабич

В очередном спарринге футболисты перволиговой «Ворсклы» сыграли вничью – 1:1 в Петровом с местным «Ингульцем», спасшись от поражения под занавес противостояния.

Как стало известно Sport.ua, накануне этого поединка ряды полтавчан покинул полузащитник Юрий Тлумак из «Руха», которого приглашал уже бывший главный тренер Желько Любенович.

Еще пятеро потенциальных новобранцев, которые ранее выступали за «Минай» и которых хотел видеть в «Ворскле» сербский специалист, вчера принимали участие в контрольном матче с «Ингульцем». Останутся ли они в «Ворскле», будет зависеть от решения нового руководителя Александра Бабича, который будет представлен команде 14 июля.

Следующий спарринг полтавчане проведут 16 июля с «Металлургом».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перебрался в топ-клуб Ла Лиги
Трансфер сорвался. Иностранный вингер нашел себе другой клуб вместо Динамо
БРАЖКО: «Сейчас хорошо видны и наши хорошие действия, и недостатки»
Ворскла Полтава инсайд трансферы Минай Александр Бабич Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Юрий Тлумак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Футбол | 13 июля 2025, 08:00 3
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025

Поединок состоится 13 июля и начнется в 22:00 по Киеву

Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Футбол | 12 июля 2025, 17:58 16
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо

Обе украинские команды находятся в топ-100

Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Теннис | 12.07.2025, 19:10
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 13.07.2025, 12:59
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира 2025
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финал клубного чемпионата мира 2025
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13.07.2025, 08:39
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 7
Волейбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
11.07.2025, 13:56 1
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
12.07.2025, 22:41
Бокс
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 2
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем