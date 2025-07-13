Президент Ла Лиги пристыдил звезду Реала после публичной критики

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, раскритиковавшего функционера после вылета «сливочных» из клубного чемпионата мира.

«Это не решение Ла Лиги. Не нужно ничего менять. ПСЖ ничего не переносит во Франции, Челси – в Англии тоже. Реал Мадрид хотел 21 день для подготовки. Было бы 21, будет 20. Не думаю, что через один день они проиграют Осасуни», – заявил Тебас.

Мадридский «Реал» не смог пробиться в финал клубного чемпионата мира, потерпев разгромное поражение в матче 1/2 финала против французского ПСЖ (0:4).

Ранее сообщалось, что Реал принял решение относительно Лунина после провала против ПСЖ