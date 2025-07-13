СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля

В воскресенье, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:00 Престон – Ливерпуль

21.00 – 7.90 – 1.14

18:00 Уйпешт – Кривбасс

2.55 – 3.78 – 2.51

18:00 Вольфсбергер – Карпаты

1.93 – 3.60 – 3.27

22:00 Челси – ПСЖ

5.51 – 4.20 – 1.65

ТЕННИС

18:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас

1.95 – 1.97

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