СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:00 Престон – Ливерпуль
18:00 Уйпешт – Кривбасс
18:00 Вольфсбергер – Карпаты
22:00 Челси – ПСЖ
ТЕННИС
18:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 июля и начнется в 17:00 по Киеву
После трех лет в стане «канониров» Александр очень близок к смене клубной прописки