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13 июля 2025, 01:45 |
16
0

Слован Братислава – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 13 июля и начнется в 16:00 по Киеву

13 июля 2025, 01:45 |
16
0
Слован Братислава – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля пройдет товарищеский матч, в котором Слован Братислава встретится с Мидтьюлландом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда всегда была на виду. Конечно же, во времена единой Чехословакии у нее было куда более сложная конкуренция, с пражскими, и не только, соперниками. Но свой главный трофей за всю историю, Кубок Кубков, взяли в 1969-м году! Во времена после раздела были разные отрезки, и нельзя говорить, что столичный клуб прямо доминировал. Но сейчас это явно самый сильный проект в Словакии.

Это подопечные Владимира Вайсса подтвердили и в прошлом сезоне. Они снова закончили на первом месте в местном чемпионате, вот уже в седьмой раз кряду (и 26-й всего). Не помешало даже то, что удалось пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, преодолев 4 раунда отбора. Правда, уже в ней самой результаты предпочитают не вспоминать: проиграли абсолютно все свои поединки.

Мидтьюлланд

Клуб был запущен в 1999-м году Бенемом. В последнее время англичанин переключил основное внимание на Брентфорд, что вышел в АПЛ и закрепился там. А датский проект стал ресурсом, откуда забирают всех лучших, укрепляя состав, да и Томас Франк до лета был менеджером там. Несмотря на это, в 2024-м году получилось взять уже очередной, 4-й чемпионский титул.

Лидировала команда в Суперлиге страны и в прошлом сезоне - основной раунд она закончила с преимуществом в 4 очка над главным соперником, Копенгагеном... Но потом растеряла его, на финише минимально уступив конкуренту. Тем не менее, в Томаса Томасберга руководство верит, и он начинает со своими подопечными уже очередной сезон - тренирует тут с 2023-го года. На сборах результаты неплохи, так, в крайнем контрольном поединке уверенно обыграли киевское Динамо.

Статистика личных встреч

В августе прошлого года клубы сошлись в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов. И чуть сильнее тогда оказались словаки: 1:1 на выезде, 3:2 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут зрелищного поединка. Ставим на то, что клубы и правда обменяются мячами и зайдет обе забьют (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Слован Братислава
13.07.2025 -
16:00
Мидтьюлланд
Обе забьют 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Мидтьюлланд Слован Братислава прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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