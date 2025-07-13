ФОТО. Обладатель Золотого мяча сыграл секретную свадьбу. Без алкоголя

Бывший форвард «Реала», а ныне нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема женился на актрисе Лине Кудри.

Церемония прошла на юге Корсики между 5 и 8 июля в закрытой обстановке по мусульманским традициям — без алкоголя и с узким кругом гостей.

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Сразу после свадьбы пара отправилась в медовый месяц в залив Аяччо. Папарацци засняли влюблённых на прогулке на лодке и катании на гидроцикле. Лина выбрала светлое платье, среди гостей был певец Халед.

Их отношения начались в конце 2022 года, когда они познакомились на вручении «Золотого мяча». Тогда Бензема сопровождала модель Джордан Озун, а также присутствовала его бывшая жена Кора Готье.