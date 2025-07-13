ФОТО. Новая девушка футболиста ПСЖ – огонь. 10 из 10

Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков ПСЖ на клубном чемпионате мира-2025.

Защитник забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах, которые команда выиграла всухую. Перед финалом с «Челси» он в отличной форме.

На его игру положительно влияет поддержка нидерландской модели Имаан Хаммам.

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Пару заметили 10 июля во время прогулки по Нью-Йорку.

Ранее Имаан присутствовала на победном матче ПСЖ с «Реалом» на MetLife и финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Их совместные появления усиливают слухи о романе.