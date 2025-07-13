ФОТО. Новая девушка футболиста ПСЖ – огонь. 10 из 10
Ашраф Хакими и его новая красавица
Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков ПСЖ на клубном чемпионате мира-2025.
Защитник забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах, которые команда выиграла всухую. Перед финалом с «Челси» он в отличной форме.
На его игру положительно влияет поддержка нидерландской модели Имаан Хаммам.
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Пару заметили 10 июля во время прогулки по Нью-Йорку.
Ранее Имаан присутствовала на победном матче ПСЖ с «Реалом» на MetLife и финале Лиги чемпионов в Мюнхене.
Их совместные появления усиливают слухи о романе.
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