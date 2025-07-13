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13 июля 2025, 00:47 |
446
0

ФОТО. Новая девушка футболиста ПСЖ – огонь. 10 из 10

Ашраф Хакими и его новая красавица

13 июля 2025, 00:47 |
446
0
ФОТО. Новая девушка футболиста ПСЖ – огонь. 10 из 10
Instagram. Имаан Хаммам

Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков ПСЖ на клубном чемпионате мира-2025.

Защитник забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах, которые команда выиграла всухую. Перед финалом с «Челси» он в отличной форме.

На его игру положительно влияет поддержка нидерландской модели Имаан Хаммам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пару заметили 10 июля во время прогулки по Нью-Йорку.

Ранее Имаан присутствовала на победном матче ПСЖ с «Реалом» на MetLife и финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Их совместные появления усиливают слухи о романе.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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