ФОТО. Жена экс-футболиста сборной Украины впечатляет в бикини

Юлия Федецкая, супруга экс-защитника сборной Украины Артема Федецкого, опубликовала яркие фото с отдыха на Свитязе.

Бизнесвумен и мама двоих детей позирует в бикини рядом с мужем, впечатляя почти 20 тысяч подписчиков в Instagram.

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Юлия призывает женщин не откладывать жизнь, получая эмоции «здесь и сейчас».

В подписи к фото она отмечает: «Ты этого достойна».