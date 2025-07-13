Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена экс-футболиста сборной Украины впечатляет в бикини
Другие новости
13 июля 2025, 00:33 |
680
1

ФОТО. Жена экс-футболиста сборной Украины впечатляет в бикини

Юлия Федецкая дала огня в Instagram

13 июля 2025, 00:33 |
680
1
ФОТО. Жена экс-футболиста сборной Украины впечатляет в бикини
Instagram. Юлия Федецкая

Юлия Федецкая, супруга экс-защитника сборной Украины Артема Федецкого, опубликовала яркие фото с отдыха на Свитязе.

Бизнесвумен и мама двоих детей позирует в бикини рядом с мужем, впечатляя почти 20 тысяч подписчиков в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юлия призывает женщин не откладывать жизнь, получая эмоции «здесь и сейчас».

В подписи к фото она отмечает: «Ты этого достойна».

По теме:
ФОТО. Обладатель Золотого мяча сыграл секретную свадьбу. Без алкоголя
ФОТО. Новая девушка футболиста ПСЖ – огонь. 10 из 10
ФОТО. Как женился Сандро Тонали: шик, любовь и Буффон среди гостей
фото lifestyle Артем Федецкий сборная Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
Футбол | 12 июля 2025, 22:55 3
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба

Факундо Батиста вскоре будет объявлен игроком «Атлетико Насьоналя»

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Теннис | 12 июля 2025, 17:39 15
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025

Решающий поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 22:41
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12.07.2025, 06:23
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12.07.2025, 04:45
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Мілфа. Хрестик там до чого?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
11.07.2025, 04:20 1
Футбол
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 1
Футбол
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 13
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
12.07.2025, 20:05
Бокс
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
11.07.2025, 10:50
Бокс
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем