Другие новости13 июля 2025, 00:33 |
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ФОТО. Жена экс-футболиста сборной Украины впечатляет в бикини
Юлия Федецкая дала огня в Instagram
13 июля 2025, 00:33 |
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Юлия Федецкая, супруга экс-защитника сборной Украины Артема Федецкого, опубликовала яркие фото с отдыха на Свитязе.
Бизнесвумен и мама двоих детей позирует в бикини рядом с мужем, впечатляя почти 20 тысяч подписчиков в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Юлия призывает женщин не откладывать жизнь, получая эмоции «здесь и сейчас».
В подписи к фото она отмечает: «Ты этого достойна».
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