ФОТО. Как женился Сандро Тонали: шик, любовь и Буффон среди гостей

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали женился на Джулии Пасторе, с которой встречается с 2019 года.

Торжество прошло в поместье в Чернобио на берегу озера Комо.

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После венчания в церкви гости наслаждались аперитивом с видом на озеро, затем — ужин с живой музыкой. Праздник продолжился на танцполе с выступлениями артистов. В полночь состоялся фейерверк.

Среди гостей были Джанлуиджи Буффон с Иларией Д’Амико и Даниэль Мальдини. Джулия — дизайнер и модель.