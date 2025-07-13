ФОТО. Как женился Сандро Тонали: шик, любовь и Буффон среди гостей
Сандро Тонали женился на своей давней девушке
Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали женился на Джулии Пасторе, с которой встречается с 2019 года.
Торжество прошло в поместье в Чернобио на берегу озера Комо.
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После венчания в церкви гости наслаждались аперитивом с видом на озеро, затем — ужин с живой музыкой. Праздник продолжился на танцполе с выступлениями артистов. В полночь состоялся фейерверк.
Среди гостей были Джанлуиджи Буффон с Иларией Д’Амико и Даниэль Мальдини. Джулия — дизайнер и модель.
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