ДЕВУШКА ДНЯ. Айноа Перес де Лема – ещё одно украшение КЧМ

Айноа Перес де Лема, журналистка DAZN, покоряет зрителей на клубном чемпионате мира-2025 своим профессионализмом и обаянием.

Выпускница Университета Франсиско де Витория, ранее работала на Movistar. С 2022 года — репортёр DAZN.

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По данным OkDiario, Айноа отличается искренностью и умением наладить контакт с собеседниками. Она избегает шаблонных вопросов и раскрывает человеческую сторону спортсменов.

В соцсетях она рассказала, что встречается с вратарём «Алавеса» Антонио Сиверой. Также освещает Формулу-1. В Instagram у неё почти 90 тысяч подписчиков.