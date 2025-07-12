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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Айноа Перес де Лема – ещё одно украшение КЧМ
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12 июля 2025, 23:54 |
269
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Айноа Перес де Лема – ещё одно украшение КЧМ

Айноа Перес де Лема – ещё один повод смотреть клубный чемпионат мира

12 июля 2025, 23:54 |
269
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Айноа Перес де Лема – ещё одно украшение КЧМ
Instagram. Айноа Перес де Лема

Айноа Перес де Лема, журналистка DAZN, покоряет зрителей на клубном чемпионате мира-2025 своим профессионализмом и обаянием.

Выпускница Университета Франсиско де Витория, ранее работала на Movistar. С 2022 года — репортёр DAZN.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По данным OkDiario, Айноа отличается искренностью и умением наладить контакт с собеседниками. Она избегает шаблонных вопросов и раскрывает человеческую сторону спортсменов.

В соцсетях она рассказала, что встречается с вратарём «Алавеса» Антонио Сиверой. Также освещает Формулу-1. В Instagram у неё почти 90 тысяч подписчиков.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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