Источник: в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного

Несмотря на кризис в переговорах с «ПСЖ», украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный все еще может сменить клубную прописку, сообщает allezparis.fr.

По информации источника, за ситуацией с 22-летним игроком внимательно следит «Ньюкасл». «Сороки» в случае срыва переговоров между «Борнмутом» и «ПСЖ» по трансферу украинца будут готовы попытаться подписать защитника.

Отмечается, что руководство «Ньюкасла» особенно ценит репутацию Забарного и его трансфер считается потенциально исключительным. Это означает, что английский клуб не будет колебаться в готовности заплатить сумму, которую хочет получить «Борнмут» за своего игрока. В «сорок» видят огромный потенциал украинского защитника и «просто сходят с ума от него».

Сообщалось, что «ПСЖ» принял неутешительное решение в отношении Забарного.