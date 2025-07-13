Источник: в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного
Илью все еще хочет подписать Ньюкасл
Несмотря на кризис в переговорах с «ПСЖ», украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный все еще может сменить клубную прописку, сообщает allezparis.fr.
По информации источника, за ситуацией с 22-летним игроком внимательно следит «Ньюкасл». «Сороки» в случае срыва переговоров между «Борнмутом» и «ПСЖ» по трансферу украинца будут готовы попытаться подписать защитника.
Отмечается, что руководство «Ньюкасла» особенно ценит репутацию Забарного и его трансфер считается потенциально исключительным. Это означает, что английский клуб не будет колебаться в готовности заплатить сумму, которую хочет получить «Борнмут» за своего игрока. В «сорок» видят огромный потенциал украинского защитника и «просто сходят с ума от него».
Сообщалось, что «ПСЖ» принял неутешительное решение в отношении Забарного.
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Встречаются как то Лошадь и Осел
Лошадь говорит: "Осел давай вместе тусить?"
Осел отвечает: " Давай"
Лошадь: Прихоли сегодня ко мне в гости потусим пообщаемся
Осел: Ок
Приходит Осел до Лошади, видит куча медалей кубков,
В шоке спрашивает, откуда это Лошадь?
Лошадь говорит: это все за забеги, а также скачки
Осел потусив у Лошади,говорит: Лошадь приходи теперь ко мне на следуюший день.
Лошадь: "ок"
Пригласив Осел к себе домой Лошадь думает" е мое у меня ж дома ничего нет", так по дороге забегает в зоопарк, в растеряности забегает к зебрам,делает селфи убегает домой
На следующий день приходит Лошадь к нему.
С удивлением и широким ртом видит огромный портрет Осла с Зебрами.
Спрашивает: "ого откуда это фотка у тебя Осел?"
Осел говорит: "ааа это я с игроками Ньюкасла тусил"
Желаю.Илюхе самого лучшего