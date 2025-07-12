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Италия
12 июля 2025, 23:23 |
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Итальянский эксперт по трансферам: «Следите за Наполи и Судаковым»

Армандо Ареньелло рассказал о планах чемпиона Италии на трансферном рынке

12 июля 2025, 23:23 |
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Итальянский эксперт по трансферам: «Следите за Наполи и Судаковым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский эксперт по трансферам Армандо Ареньелло прокомментировал работу итальянского «Наполи» на трансферном рынке.

«Продажа Виктора Осимхена – это большой шедевр Аурелио Де Лаурентиса. Несмотря на советы близких ему людей снизить цену, чтобы футболист не приезжал в конце августа, как в прошлом году, он твердо стоял на своем и сумел продать его за сумму, которую изначально запросил – 75 млн евро.

Теперь «Наполи» сможет сделать предложение по Нуньесу, решить, стоит ли оставить Ндое в дополнение к Ноа Лангу, и поискать атакующего полузащитника – следите за Судаковым», – написал Ареньелло в Facebook.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины.

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Катерина Монзуль
Наполі- Судаков ,серія номер 100. Обожнюю серіали 
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