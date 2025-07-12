Итальянский эксперт по трансферам: «Следите за Наполи и Судаковым»
Армандо Ареньелло рассказал о планах чемпиона Италии на трансферном рынке
Итальянский эксперт по трансферам Армандо Ареньелло прокомментировал работу итальянского «Наполи» на трансферном рынке.
«Продажа Виктора Осимхена – это большой шедевр Аурелио Де Лаурентиса. Несмотря на советы близких ему людей снизить цену, чтобы футболист не приезжал в конце августа, как в прошлом году, он твердо стоял на своем и сумел продать его за сумму, которую изначально запросил – 75 млн евро.
Теперь «Наполи» сможет сделать предложение по Нуньесу, решить, стоит ли оставить Ндое в дополнение к Ноа Лангу, и поискать атакующего полузащитника – следите за Судаковым», – написал Ареньелло в Facebook.
Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины.
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