Итальянский эксперт по трансферам: «Следите за Наполи и Судаковым»

Итальянский эксперт по трансферам Армандо Ареньелло прокомментировал работу итальянского «Наполи» на трансферном рынке.

«Продажа Виктора Осимхена – это большой шедевр Аурелио Де Лаурентиса. Несмотря на советы близких ему людей снизить цену, чтобы футболист не приезжал в конце августа, как в прошлом году, он твердо стоял на своем и сумел продать его за сумму, которую изначально запросил – 75 млн евро.

Теперь «Наполи» сможет сделать предложение по Нуньесу, решить, стоит ли оставить Ндое в дополнение к Ноа Лангу, и поискать атакующего полузащитника – следите за Судаковым», – написал Ареньелло в Facebook.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины.