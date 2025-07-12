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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 22:55 | Обновлено 12 июля 2025, 22:58
1569
3

ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба

Факундо Батиста вскоре будет объявлен игроком «Атлетико Насьоналя»

12 июля 2025, 22:55 | Обновлено 12 июля 2025, 22:58
1569
3
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
Twitter

Уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста подписал трехлетний контракт с колумбийским «Атлетико Насьональ», сообщает журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, «стая» заработала на продаже 26-летнего футболиста 1.5 миллиона долларов. Репортер прикрепляет к своему инсайду фото игрока в новой форме.

Напомним, «Полесье» приобрело Факундо Батисту, который отказался возвращаться в Украину, но из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Полесье» хочет подписать Хуана Альвину Безерру.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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NachoBarbero
Купили за 1,75 продали за 1,2 де ж тут заробіток?
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kondrat09
Який заробіток?!клуб дебілів
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