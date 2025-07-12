ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба

Уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста подписал трехлетний контракт с колумбийским «Атлетико Насьональ», сообщает журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, «стая» заработала на продаже 26-летнего футболиста 1.5 миллиона долларов. Репортер прикрепляет к своему инсайду фото игрока в новой форме.

Напомним, «Полесье» приобрело Факундо Батисту, который отказался возвращаться в Украину, но из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Полесье» хочет подписать Хуана Альвину Безерру.