ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
Факундо Батиста вскоре будет объявлен игроком «Атлетико Насьоналя»
Уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста подписал трехлетний контракт с колумбийским «Атлетико Насьональ», сообщает журналист Пипе Сьерра.
По информации источника, «стая» заработала на продаже 26-летнего футболиста 1.5 миллиона долларов. Репортер прикрепляет к своему инсайду фото игрока в новой форме.
Напомним, «Полесье» приобрело Факундо Батисту, который отказался возвращаться в Украину, но из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что «Полесье» хочет подписать Хуана Альвину Безерру.
🚨 Facundo Batista (26) es anunciado oficialmente como nuevo jugador de #AtléticoNacional. El uruguayo llega procedente de #Polissya y firma por 3 años (hasta junio de 2028) 🟢⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) July 12, 2025
👀 El equipo verdolaga paga cerca de 1.5M$ por el fichaje del delantero pic.twitter.com/4iledbrgyd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб готов отпустить бразильца за 150 миллионов евро
Новозеландец прогнозирует победу Александра