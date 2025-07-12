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  4. ВОРОБЕЙ – о звезде Шахтера: «2 гола и 3 ассиста? Это не показатель»
Лига Европы
12 июля 2025, 22:20 |
254
0

ВОРОБЕЙ – о звезде Шахтера: «2 гола и 3 ассиста? Это не показатель»

Бывший нападающий донецкого клуба оценил игру Алиссона против «Ильвеса»

12 июля 2025, 22:20 |
254
0
ВОРОБЕЙ – о звезде Шахтера: «2 гола и 3 ассиста? Это не показатель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру бразильского вингера «горняков» Алиссона Сантаны в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0).

– Алиссон оформил дубль и сделал три ассиста. Выделился он?

– Опять же говорю. Исходя из того, что позволил соперник, это не показатель. Да, для уверенности Алиссона это супер. Тем более, в таком матче проявить себя. Но, скажу честно, в поединке с «Ильвесом» Кевин и Алиссон порадовали. Приятно было смотреть на крайних полузащитников. Они сыграли неплохо. Есть претензии к другим футболистам даже с таким соперником, но это уже другое. А так дебют у Алиссона получился. Неплохой футболист. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, посмотрим на показатели с сильным соперником. Я считаю, что с «Бешикташем» будет немного другая игра. И по-другому «Шахтер» будет играть.

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Андрей Воробей Лига Европы Шахтер Донецк инсайд Алиссон Сантана Шахтер - Ильвес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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