ВОРОБЕЙ – о звезде Шахтера: «2 гола и 3 ассиста? Это не показатель»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру бразильского вингера «горняков» Алиссона Сантаны в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0).

– Алиссон оформил дубль и сделал три ассиста. Выделился он?

– Опять же говорю. Исходя из того, что позволил соперник, это не показатель. Да, для уверенности Алиссона это супер. Тем более, в таком матче проявить себя. Но, скажу честно, в поединке с «Ильвесом» Кевин и Алиссон порадовали. Приятно было смотреть на крайних полузащитников. Они сыграли неплохо. Есть претензии к другим футболистам даже с таким соперником, но это уже другое. А так дебют у Алиссона получился. Неплохой футболист. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, посмотрим на показатели с сильным соперником. Я считаю, что с «Бешикташем» будет немного другая игра. И по-другому «Шахтер» будет играть.