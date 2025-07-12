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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 18:59 | Обновлено 12 июля 2025, 19:31
515
1

Стало известно, когда Ворскла получит нового тренера. Уже все согласовано

Бабич скоро приедет в Полтаву

12 июля 2025, 18:59 | Обновлено 12 июля 2025, 19:31
515
1
Стало известно, когда Ворскла получит нового тренера. Уже все согласовано
ФК Черноморец. Александр Бабич

14 июля футболистам «Ворсклы» будет представлен новый главный тренер – Александр Бабич, который до недавнего времени был спортивным директором «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, переговоры специалиста с руководством полтавского клуба уже завершены, обсуждены условия двухлетнего контракта, который будет подписан в ближайшее время.

Сегодня футболисты «Ворсклы» проводят очередной спарринг, завтра у них выходной, а в понедельник они уже проведут первую тренировку под руководством Бабича.

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инсайд Первая лига Украины Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Сергей Ионов
ну ні, ну нащо Бабіч, невже немає когось іншого?
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