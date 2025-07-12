Стало известно, когда Ворскла получит нового тренера. Уже все согласовано

14 июля футболистам «Ворсклы» будет представлен новый главный тренер – Александр Бабич, который до недавнего времени был спортивным директором «Черноморца».

Как стало известно Sport.ua, переговоры специалиста с руководством полтавского клуба уже завершены, обсуждены условия двухлетнего контракта, который будет подписан в ближайшее время.

Сегодня футболисты «Ворсклы» проводят очередной спарринг, завтра у них выходной, а в понедельник они уже проведут первую тренировку под руководством Бабича.