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Англия
12 июля 2025, 18:40 |
476
0

Самые дорогие трансферы в истории клубов Премьер-лиги

Известный портал Transfermarkt опубликовал список команд АПЛ с их самыми дорогими приобретениями

12 июля 2025, 18:40 |
476
0
Самые дорогие трансферы в истории клубов Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt составил список клубов Английской Премьер-лиги и их самых дорогих подписаний в истории.

Среди клубов «большой шестерки» самым дорогим трансфером в истории является у «Ливерпуля», который этим летом приобрел из «Байера» Флориана Вирца за 125 млн евро.

Следующими в списке расположились «Челси» (Энцо Фернандес – 121 млн евро), «Манчестер Сити» (Джек Грилиш – 117,5 млн евро), «Арсенал» (Деклан Райс – 116,6 млн евро), «Манчестер Юнайтед» (Поль Погба – 105 млн евро) и «Тоттенхэм» (Доминик Соланке – 64,3 млн евро).

Самым дорогим трансфером вне клубов «большой шестерки» является у «Ньюкасла», который купил Александера Исака за 70 млн евро.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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