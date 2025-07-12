Лига Европы12 июля 2025, 18:30 | Обновлено 12 июля 2025, 19:02
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Стало известно, кто покажет ответный матч Шахтера в Лиге Европы
Матч с Ильвесом покажет Киевстар ТБ
12 июля 2025, 18:30 | Обновлено 12 июля 2025, 19:02
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17 июля в Финляндии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер». Начало встречи в 19.00.
Посмотреть эту игру в прямом эфире болельщики смогут на платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ».
В первом матче команда Арды Турана легко выиграла со счетом 6:0 и может спокойно готовиться к ответной встрече. В случае успеха далее «Шахтер» сыграет против «Бешикташа».
Для нового тренера «Шахтера» это был первый официальный матч во главе команды.
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Цікаво, в Alexander КИЕВ є КИЇВстар? (про ТБ я навіть не питаю)