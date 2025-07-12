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Лига Европы
12 июля 2025, 18:30 | Обновлено 12 июля 2025, 19:02
1308
2

Стало известно, кто покажет ответный матч Шахтера в Лиге Европы

Матч с Ильвесом покажет Киевстар ТБ

12 июля 2025, 18:30 | Обновлено 12 июля 2025, 19:02
1308
2
Стало известно, кто покажет ответный матч Шахтера в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июля в Финляндии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер». Начало встречи в 19.00.

Посмотреть эту игру в прямом эфире болельщики смогут на платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ».

В первом матче команда Арды Турана легко выиграла со счетом 6:0 и может спокойно готовиться к ответной встрече. В случае успеха далее «Шахтер» сыграет против «Бешикташа».

Для нового тренера «Шахтера» это был первый официальный матч во главе команды.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Falko
Це все Суркіс.
Цікаво, в Alexander КИЕВ є КИЇВстар? (про ТБ я навіть не питаю)
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0
Pavel_i_C0
ДНОнєтскіє в шоці.. Вони на Мегого не можуть накопичити, а тут прийшла біда, звідки взагалі не чекали))
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0
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