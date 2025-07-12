Стало известно, кто покажет ответный матч Шахтера в Лиге Европы

17 июля в Финляндии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер». Начало встречи в 19.00.

Посмотреть эту игру в прямом эфире болельщики смогут на платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ».

В первом матче команда Арды Турана легко выиграла со счетом 6:0 и может спокойно готовиться к ответной встрече. В случае успеха далее «Шахтер» сыграет против «Бешикташа».

Для нового тренера «Шахтера» это был первый официальный матч во главе команды.