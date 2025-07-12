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  4. Хавбек Челси: «Это очень опасно. Мне стало плохо на поле»
Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 19:14 |
240
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Хавбек Челси: «Это очень опасно. Мне стало плохо на поле»

Энцо Фернандес уверен, что нельзя проводить матчи в такую жару

12 июля 2025, 19:14 |
240
0
Хавбек Челси: «Это очень опасно. Мне стало плохо на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник Челси Энцо Фернандес недоволен тем, в каких погодных условиях проходит Клубный чемпионат мира. Игроку стало нехорошо в полуфинальном матче с Флуминенсе.

«Это нереально. Было так жарко, что мне стало плохо и я был вынужден просто лечь на поле. Мне кажется, играть в такую температуру опасно, действительно опасно. Да и для болельщиков это не так интересно, потому что им жарко, а футбол не такой классный, какой мог бы быть».

«Надеюсь, на ЧМ-2026 внесут изменения и время начала матчей будет другим», – сказал Фернандес.

В воскресенье Челси в финале сыграет против ПСЖ.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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