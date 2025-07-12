Хавбек Челси: «Это очень опасно. Мне стало плохо на поле»
Энцо Фернандес уверен, что нельзя проводить матчи в такую жару
Полузащитник Челси Энцо Фернандес недоволен тем, в каких погодных условиях проходит Клубный чемпионат мира. Игроку стало нехорошо в полуфинальном матче с Флуминенсе.
«Это нереально. Было так жарко, что мне стало плохо и я был вынужден просто лечь на поле. Мне кажется, играть в такую температуру опасно, действительно опасно. Да и для болельщиков это не так интересно, потому что им жарко, а футбол не такой классный, какой мог бы быть».
«Надеюсь, на ЧМ-2026 внесут изменения и время начала матчей будет другим», – сказал Фернандес.
В воскресенье Челси в финале сыграет против ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня провела спарринг с австрийским «Штурмом»
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок