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  4. Энцо МАРЕСКА – о вингере Челси: «Никто не говорил ему делать это»
Англия
12 июля 2025, 14:53 |
1256
1

Энцо МАРЕСКА – о вингере Челси: «Никто не говорил ему делать это»

Нони Мадуэке решил перейти в «Арсенал»

12 июля 2025, 14:53 |
1256
1
Энцо МАРЕСКА – о вингере Челси: «Никто не говорил ему делать это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил слухи о переходе английского вингера Нони Мадуэке в лондонский «Арсенал».

«Почему мы решили продать Мадуэке в состав принципиального соперника? Я сказал на одной из последних пресс-конференций, что в конечном итоге, если игроки хотят уйти, это сложно для клуба и для тренера. Нони решил уйти, никто не говорил Нони сделать это. Если он счастлив, мы счастливы».

В сезоне 2024/25 Нони Мадуэке провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Энцо Мареска трансферы Арсенал Лондон Челси трансферы АПЛ Нони Мадуэке
Дмитрий Вус Источник: Football London
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Комментарии 1
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Не командный игрок Мадуеке, балласт который берёт на себя игру и получается это у него очень плохо, Челси сейчас без него играет в разы лучше, но поражает куда смотрит Арсенал покупая этого игрока, похоже в новом сезоне Арсенал не войдет в тройку 
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