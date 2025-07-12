Энцо МАРЕСКА – о вингере Челси: «Никто не говорил ему делать это»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил слухи о переходе английского вингера Нони Мадуэке в лондонский «Арсенал».

«Почему мы решили продать Мадуэке в состав принципиального соперника? Я сказал на одной из последних пресс-конференций, что в конечном итоге, если игроки хотят уйти, это сложно для клуба и для тренера. Нони решил уйти, никто не говорил Нони сделать это. Если он счастлив, мы счастливы».

В сезоне 2024/25 Нони Мадуэке провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.