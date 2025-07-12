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12 июля 2025, 14:26 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 июля 2025, 14:26 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Польша (Ж) – Дания (Ж)

Ggbet 5.68 – 4.91 – 1.54

22:00 Швеция (Ж) – Германия (Ж)

Ggbet 3.05 – 3.60 – 2.35

ТЕННИС

18:00 Аманда Анисимова – Ига Свентек

Ggbet 3.21 – 1.41

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Украина U-22 – Италия U-22

Ggbet 4.48 – 1.09

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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