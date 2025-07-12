СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 12 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Польша (Ж) – Дания (Ж)
22:00 Швеция (Ж) – Германия (Ж)
ТЕННИС
18:00 Аманда Анисимова – Ига Свентек
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 Украина U-22 – Италия U-22
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