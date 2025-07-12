Стало известно, кто будет ассистентом нового главного тренера Ворсклы

В ближайшее время полтавская «Ворскла» собирается объявить имя нового главного тренера, что было анонсировано на клубном сайте два дня назад. Им станет Александр Бабич – бывший игрок, главный тренер и спортивный директор одесского «Черноморца».

Год назад он покинул Болгарию, где работал сначала рулевым «Фратрии» (Варна), а затем «Пирина» (Благоевград), и вернулся в Украину. Однако турнирные дела у «Черноморца» во втором круге прошлого сезона не задались и в разгар весны на тренерском мостике его заменил Александр Кучер.

Этим летом, по истечении контракта с одесским клубом, возможности снова уехать в Болгарию у Александра Бабича не было, и он рассматривал варианты продолжения тренерской карьеры в Украине. Одним из них стала «Ворскла», в которой он заменит серба Желько Любеновича.

Из источников Sport.ua стало известно, что старшим ассистентом Бабича в полтавской команде будет Владимир Белаков, который работал с ним в тренерском штабе «Мариуполя», «Кривбасса», «Пирина» и «Черноморца».

Ранее стало известно, кто станет новым главным тренером «Ворсклы».