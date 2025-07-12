Анте БЕКАВАЦ: «Кривбасс – это клуб с серьезными амбициями»

Хорватский защитник Анте Бекавац прокомментировал свой трансфер в «Кривбас».

– Анте, как проходит твоя адаптация?

– Моя адаптация в «Кривбассе» проходит очень хорошо – я полностью доволен. Все максимально помогают быстрее привыкнуть к коллективу.

– Наши болельщики хотят узнать о тебе больше. Когда ты получил предложение от «Кривбасса»?

– Мне поступило предложение от ФК «Кривбасс». Впоследствии позвонил спортивный директор «Кривбасса» и подробно рассказал о клубе. Я взял некоторое время на раздумье, после чего решил попробовать свои силы в криворожском клубе.

– Что знал об украинском футболе до переезда?

– Я знал, что украинский чемпионат – очень сложный, это топ-лига. Что касается «Кривбасса» – это достойный клуб с серьезными амбициями. Очень рад, что я здесь.

– На каких позициях еще можешь играть? Где чувствуешь себя наиболее комфортно?

– Я могу играть как вингер, так и левый защитник. Однако моя основная позиция все же – левый защитник.

– Непростые летние сборы, насыщенные тренировки. Как все проходит?

– Бывает сложно, но я принимаю и выполняю все требования тренера. Это работа, поэтому я с пониманием отношусь ко всем его указаниям.

– Работа с Патриком ван Леувеном. Расскажи о его тренировочном процессе.

– Импонирует тренировочный процесс – это много работы с мячом, что соответствует моим предпочтениям. Это именно тот стиль тренировок, который я люблю.

– Какие требования ставит новый тренерский штаб «Кривбасса» перед командой?

– Цель – выигрывать каждый матч, отдавать максимум в каждой игре и бороться друг за друга. Мои личные цели – играть как можно больше матчей, помогать «Кривбассу» достигать поставленных задач и надежно действовать в защите.