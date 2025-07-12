Источник: Ротань хочет забрать скандального легионера Александрии в Полесье

Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра заинтересован тренерский штаб житомирского «Полесья». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, Руслан Ротань хочет видеть в расположении житомирских «волков» бразильца, с которым работал в расположении «Александрии», но трансфер маловероятен из-за финансовых запросов серебряного призера УПЛ – три миллиона евро.

В кампании 2024/25 бразильский футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт вингера с украинской командой заканчивается в июне 2026 года. Примерная стоимость Безерры составляет 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Безерра вернулся в расположение «Александрии», но не желает играть за клуб в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.