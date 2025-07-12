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  4. Источник: Ротань хочет забрать скандального легионера Александрии в Полесье
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 13:42 |
1552
0

Источник: Ротань хочет забрать скандального легионера Александрии в Полесье

Хуан Безерра заинтересовал тренерский штаб житомирских «волков»

12 июля 2025, 13:42 |
1552
0
Источник: Ротань хочет забрать скандального легионера Александрии в Полесье
ФК Александрия. Хуан Безерра

Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра заинтересован тренерский штаб житомирского «Полесья». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, Руслан Ротань хочет видеть в расположении житомирских «волков» бразильца, с которым работал в расположении «Александрии», но трансфер маловероятен из-за финансовых запросов серебряного призера УПЛ – три миллиона евро.

В кампании 2024/25 бразильский футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт вингера с украинской командой заканчивается в июне 2026 года. Примерная стоимость Безерры составляет 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Безерра вернулся в расположение «Александрии», но не желает играть за клуб в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

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Хуан Альвина Безерра Полесье Житомир Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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