ОФИЦИАЛЬНО. Его сватали в УПЛ. Фиорентина назначила нового тренера
Стефано Пиоли получил новое место работы
Итальянская «Фиорентина» официально объявила о назначении Стефано Пиоли на должность главного тренера первой команды клуба.
Специалист подписал с «фиалками» 3-летний контракт.
Последним местом работы известного тренера был саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне саудовский топ-клуб занял только третье место в местном чемпионате.
Сезон Серии А 2024/25 «Фиорентина» под руководством уже уволенного Раффаэле Палладино завершила на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» интересуется Стефано Пиоли.
Stefano Pioli è l’allenatore della Fiorentina💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/I2grM8QAzx— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 12, 2025
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