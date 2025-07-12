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Италия
12 июля 2025, 13:40 | Обновлено 12 июля 2025, 13:41
639
1

ОФИЦИАЛЬНО. Его сватали в УПЛ. Фиорентина назначила нового тренера

Стефано Пиоли получил новое место работы

12 июля 2025, 13:40 | Обновлено 12 июля 2025, 13:41
639
1
ОФИЦИАЛЬНО. Его сватали в УПЛ. Фиорентина назначила нового тренера
ФК Фиорентина. Стефано Пиоли

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о назначении Стефано Пиоли на должность главного тренера первой команды клуба.

Специалист подписал с «фиалками» 3-летний контракт.

Последним местом работы известного тренера был саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне саудовский топ-клуб занял только третье место в местном чемпионате.

Сезон Серии А 2024/25 «Фиорентина» под руководством уже уволенного Раффаэле Палладино завершила на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» интересуется Стефано Пиоли.

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Стефано Пиоли Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Фиорентина
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Artem_Ponomar
навіщо Фіорентина звільнила Палладіно, тренер доволі хорошу роботу провів в клубі, результати теж непогані
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