ОФИЦИАЛЬНО. Его сватали в УПЛ. Фиорентина назначила нового тренера

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о назначении Стефано Пиоли на должность главного тренера первой команды клуба.

Специалист подписал с «фиалками» 3-летний контракт.

Последним местом работы известного тренера был саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне саудовский топ-клуб занял только третье место в местном чемпионате.

Сезон Серии А 2024/25 «Фиорентина» под руководством уже уволенного Раффаэле Палладино завершила на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» интересуется Стефано Пиоли.