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Испания
12 июля 2025, 13:04 |
120
0

Ламин Ямаль является рекордсменом в нескольких интересных рейтингах

Известный портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию о футболисте

12 июля 2025, 13:04 |
120
0
Ламин Ямаль является рекордсменом в нескольких интересных рейтингах
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

13 июля Ламин Ямаль будет праздновать свой 18-й день рождения.

По этому поводу известный портал Transfermarkt опубликовал два интересных рейтинга, в которых Ямаль является рекордсменом.

Ламин Ямаль сыграл наибольшее количество матчей до 18-ти лет (сборная плюс клуб) – 127:

  • 127 – Ламин Ямаль (Испания)
  • 108 – Фредди Аду (США)
  • 104 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 97 – Анжело (Бразилия)
  • 96 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 92 – Эндрик (Бразилия)
  • 89 – Альфонсо Дейвис (Канада)
  • 88 – Мойсес Паниагуа (Боливия)
  • 87 – Кендри Паес (Эквадор)
  • 84 – Валерийс Шабала (Латвия)

Также Ламин Ямаль имеет наибольшую трансферную стоимость в возрасте 18 лет:

  • 200 млн евро – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 80 млн евро – Ансу Фати (Барселона)
  • 70 млн евро – Пау Кубарси (Барселона)
  • 60 млн евро – Эндрик (Палмейрас)
  • 60 млн евро – Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • 60 млн евро – Гави (Барселона)
  • 55 млн евро – Джуд Беллингем (Боруссия)
  • 55 млн евро – Эстевао (Палмейрас)
  • 55 млн евро – Итан Нванери (Арсенал)
  • 50 млн евро – Эдуарду Камавинга (Ренн)
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Барселона сборная Испании по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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