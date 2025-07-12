Испания12 июля 2025, 13:04 |
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Ламин Ямаль является рекордсменом в нескольких интересных рейтингах
Известный портал Transfermarkt подготовил интересную статистическую информацию о футболисте
12 июля 2025, 13:04 |
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13 июля Ламин Ямаль будет праздновать свой 18-й день рождения.
По этому поводу известный портал Transfermarkt опубликовал два интересных рейтинга, в которых Ямаль является рекордсменом.
Ламин Ямаль сыграл наибольшее количество матчей до 18-ти лет (сборная плюс клуб) – 127:
- 127 – Ламин Ямаль (Испания)
- 108 – Фредди Аду (США)
- 104 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 97 – Анжело (Бразилия)
- 96 – Джуд Беллингем (Англия)
- 92 – Эндрик (Бразилия)
- 89 – Альфонсо Дейвис (Канада)
- 88 – Мойсес Паниагуа (Боливия)
- 87 – Кендри Паес (Эквадор)
- 84 – Валерийс Шабала (Латвия)
Также Ламин Ямаль имеет наибольшую трансферную стоимость в возрасте 18 лет:
- 200 млн евро – Ламин Ямаль (Барселона)
- 80 млн евро – Ансу Фати (Барселона)
- 70 млн евро – Пау Кубарси (Барселона)
- 60 млн евро – Эндрик (Палмейрас)
- 60 млн евро – Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- 60 млн евро – Гави (Барселона)
- 55 млн евро – Джуд Беллингем (Боруссия)
- 55 млн евро – Эстевао (Палмейрас)
- 55 млн евро – Итан Нванери (Арсенал)
- 50 млн евро – Эдуарду Камавинга (Ренн)
Rekorde um Rekorde 📊— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 12, 2025
So dominiert Lamine Yamal vor seinem morgigen 18. Geburtstag die Statistiken: https://t.co/rCdmqBLNjW pic.twitter.com/FQzZNdR7z6
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