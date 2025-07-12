Ламин Ямаль является рекордсменом в нескольких интересных рейтингах

13 июля Ламин Ямаль будет праздновать свой 18-й день рождения.

По этому поводу известный портал Transfermarkt опубликовал два интересных рейтинга, в которых Ямаль является рекордсменом.

Ламин Ямаль сыграл наибольшее количество матчей до 18-ти лет (сборная плюс клуб) – 127:

127 – Ламин Ямаль (Испания)

108 – Фредди Аду (США)

104 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

97 – Анжело (Бразилия)

96 – Джуд Беллингем (Англия)

92 – Эндрик (Бразилия)

89 – Альфонсо Дейвис (Канада)

88 – Мойсес Паниагуа (Боливия)

87 – Кендри Паес (Эквадор)

84 – Валерийс Шабала (Латвия)

Также Ламин Ямаль имеет наибольшую трансферную стоимость в возрасте 18 лет:

200 млн евро – Ламин Ямаль (Барселона)

80 млн евро – Ансу Фати (Барселона)

70 млн евро – Пау Кубарси (Барселона)

60 млн евро – Эндрик (Палмейрас)

60 млн евро – Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

60 млн евро – Гави (Барселона)

55 млн евро – Джуд Беллингем (Боруссия)

55 млн евро – Эстевао (Палмейрас)

55 млн евро – Итан Нванери (Арсенал)

50 млн евро – Эдуарду Камавинга (Ренн)