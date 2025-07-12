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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 12:49 | Обновлено 12 июля 2025, 13:09
444
0

ЛНЗ переманил капитана другого клуба УПЛ, он будет выступать за U-19

Орест Лепский стал игроком черкасского клуба

12 июля 2025, 12:49 | Обновлено 12 июля 2025, 13:09
444
0
ЛНЗ переманил капитана другого клуба УПЛ, он будет выступать за U-19
НК Верес. Орест Лепский

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать состав молодежной команды U-19, которую недавно возглавил известный украинский специалист Виталий Шумский.

Как стало известно Sport.ua, руководство «фиолетовых» подписало контракт с 19-летним полузащитником Орестом Лепским, недавно покинувшим расположение ровенского «Вереса», где был капитаном команды U-19.

Орест перебрался в Черкассы на правах свободного агента, расторгнув контракт с ровенскими «волками». Руководство «фиолетовых» подписало соглашение с Лепским на 5 лет – до лета 2030 года. Футболист будет привлекаться к тренировкам с первой командой, которую возглавляет Виталий Пономарев, но будет выступать в чемпионате Украины U-19.

В течение трех сезонов в составе «Вереса» U-19 Орест отыграл 68 матчей и забил 11 мячей. Также в сезоне 2024/25 Лепский дебютировал за основную команду. На счету Ореста три поединка в составе «Вереса».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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