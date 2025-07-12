ЛНЗ переманил капитана другого клуба УПЛ, он будет выступать за U-19

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать состав молодежной команды U-19, которую недавно возглавил известный украинский специалист Виталий Шумский.

Как стало известно Sport.ua, руководство «фиолетовых» подписало контракт с 19-летним полузащитником Орестом Лепским, недавно покинувшим расположение ровенского «Вереса», где был капитаном команды U-19.

Орест перебрался в Черкассы на правах свободного агента, расторгнув контракт с ровенскими «волками». Руководство «фиолетовых» подписало соглашение с Лепским на 5 лет – до лета 2030 года. Футболист будет привлекаться к тренировкам с первой командой, которую возглавляет Виталий Пономарев, но будет выступать в чемпионате Украины U-19.

В течение трех сезонов в составе «Вереса» U-19 Орест отыграл 68 матчей и забил 11 мячей. Также в сезоне 2024/25 Лепский дебютировал за основную команду. На счету Ореста три поединка в составе «Вереса».

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